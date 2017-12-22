Мережа кінотеатрів "MULTIPLEX" безкоштовно покаже "Кіборгів" воїнам АТО

Мережа кінотеатрів MULTIPLEX проведе безкоштовні покази фільму Ахтема Сейтаблаєва "Кіборги" для ветеранів АТО.

"Киборги" - це не про війну, а про світ, який зароджується всередині війни. Головні герої, ризикуючи життям, завойовують свободу і майбутнє для своїх сімей і країни. Вони багато міркують про те, як все почалося, навіщо вони прийшли на фронт як це змінило їхнє життя. Режисером стрічки став Ахтем Сейтаблаєв - відомий український актор, режисер, ведучий.

"Ми дуже старалися показати у фільмі історії людей,які приїхали захищати Україну «Кіборги»- це картина не стільки про війну, скільки про сенс у житті, про те, за що воюють наші хлопці, про що вони думають і чим дихають. Тут ви побачите внутрішні конфлікти, любов, дружбу і силу духу. Для «кіборгів» не має значення, якою мовою вони говорять - важливо те, що стоїть за їх словами ", - розповідає режисер фільму Ахтем Сейтаблаєв.

Мережа кінотеатрів MULTIPLEX систематично підтримує українське кіно. Більше третини всіх українців, які подивилися "Кіборги" зробили це в мережі Multiplex. З 25 по 27 грудня мережу кінотеатрів організовує в 20 кінотеатрах по всій Україні безкоштовні сеанси фільму «Кіборги» для військовослужбовців із зони АТО та їхніх сімей.

"Ми вирішили зробити за свій рахунок спеціальні сеанси ​і в період з 25 грудня по 27 грудня. Воїни АТО матимуть можливість провести час з сім'єю, подивившись фільм безкоштовно. Для нас важливо принести данину поваги справжнім героям", - ділиться комерційний директор MULTIPLEX, Віталій Писаренко.

Спеціальні покази будуть проходити по всій мережі MULTIPLEX​​​ з 25 по 27 грудня. Для того, щоб отримати квитки необхідно пред'явити посвідчення учасника бойових дій.

Деталі на сайті multiplex.ua.