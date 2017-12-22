Мей оголосила про розгром ІДІЛ в Іраку та Сирії

Прем'єр-міністр Британії Терези Мей оголосила про розгром бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) в Іраку та Сирії.

Про це повідомляє The Telegraph за підсумками її виступу на військовій базі Акротірі на Кіпрі, передає Укрінформ.

"Тереза Мей заявила, що "Ісламська держава" була "розгромлена" в Сирії та Іраку", - йдеться у повідомленні.

Британська прем'єр назвала збройні сили "гордістю нації".

"Всього три роки тому ДАІШ (ІДІЛ - ред.) оголосила про створення "халіфату" на території Сирії та Іраку, де відбувалися найбільш варварські дії і звідки планувалися вбивства в наших містах, на нашій батьківщині", - заявила Мей.

За її словами, завдяки зусиллям військових так званий халіфат більше не має такої значної території.

Раніше повідомлялося, що у боях за звільнення іракського міста Мосул від терористичної організації "Ісламська держава" загинуло приблизно від 9 до 11 тисяч осіб.