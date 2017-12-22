МОЗ України внесло зміни до положення про госпітальні округи

Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до зразкових положень про госпітальні округи, уточнивши функції медзакладів у їхньому складі. Наказ про внесення змін оприлюднено на сайті відомства.

Документ конкретизує основні види медичної допомоги, які надає багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування (БЛІЛ) першого та другого рівнів. Зокрема, йдеться про ведення пологів, лікування патологій вагітності, невідкладну акушерсько-гінекологічну допомогу, лікування травм, отруєнь, проведення хірургічних втручань, надання трансфузіологічної допомоги.

Крім того, серед функцій БЛІЛ першого і другого рівнів - запобігання загостренням і ускладненням захворювань, виконання діагностичних і терапевтичних процедур, надання реабілітаційної допомоги, а також зменшення ступеня тяжкості захворювання, травм, отруєнь, за винятком паліативної допомоги.

У документі зазначено, що з урахуванням медичних потреб населення на базі БЛІЛ першого або другого рівня може бути організовано надання медичної допомоги, що виходить за рамки спеціалізації закладу. При цьому рішення про можливість організації додаткової допомоги ухвалюється на основі рекомендацій госпітальної ради й аналізу можливостей закладу щодо забезпечення якості надання такої допомоги й ефективного використання фінансових коштів.

Крім того, БЛІЛ першого рівня може створювати структурні підрозділи з надання паліативної та реабілітаційної допомоги у разі відсутності на території її обслуговування таких медзакладів.

У новій редакції також уточнюється, що план розвитку госпітального округу має складатися не менше ніж на три роки.

Як повідомлялося, 20 лютого 2017 року МОЗ затвердило "Зразкове положення про госпітальні округи", що визначає організаційні та процедурні підстави функціонування госпітальних округів.