На міжнародному шаховому турнірі в ОАЕ українка посіла друге місце

Міжнародний майстер з Дніпра Світлана Москалець зупинилася за крок від "золота" на жіночому міжнародному шаховому турнірі в Шарджі (Об'єднані Арабські Емірати).

Українка посіла друге місце, набравши 7,5 очка з 9-ти можливих, повідомляє Укрінформ.

У заключному турі Москалець білими фігурами зіграла внічию з іменитим гросмейстером з Польщі Монікою Сочко, яка випередила Світлану за додатковими показниками.

На пів-очка відстали полька Карина Щепковська, Анна Зозуля, яка представляє Бельгію, і Марія Геворгян з Вірменії.

Загалом в турнірі взяли участь 94 шахістки з 21 країни.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу національних команд за версією ФІФА від 21 грудня 2017 року збірна України зберегла свої позицій. Національна команда України, як і раніше, займає 35-е місце.