На Вінниччині збільшується кількість заповідних територій

У Погребищенському, Чечельницькому та Жмеринському районах створять ландшафтні заказники та ботанічну пам’ятку природи. Відповідно площа природоохоронного фонду збільшилася на 150 гектарів і займатиме понад 5 % від загальної території області. Як каже начальник департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА Микола Ткачук, усі території є унікальними, бо на них зростає багато видів рослин, занесених до Червоної Книги України.

«Заказник «Борсуки», який створений на Жмеринщині у долині безіменного струмка, що живить притоку річки Рів – річку Думка, зберігає заболочену заплаву, де зростає багато видів лікарських рослин та рослин, що занесені до Червоної книги України. Не менш унікальною є територія заказника «Зелена» у Погребищенському районі та ботанічної пам’ятки природи «Бабійове» у Чечельницькому районі, – коментує Микола Ткачук. – До природоохоронних об’єктів долучили і заказник «Волошкове поле», що розташований поблизу Ольгополя Чечельницького району. На його території росте рідкісна червонокнижна рослина – відкасник татарниколистий, яка має природоохоронний статус «вразливий». Ця рослина зникає через надмірне випасання худоби, заліснення схилів та часті весняні випалювання травостою, тому потребує посиленої уваги з боку екологів».

Відкасник татарниколистий трапляється ще у Польщі (Малопольська височина) та в Україні – ГологороКременецький кряж, Опілля, Волинська височина. Рослина має декоративне, протиерозійне та лікарське значення. Розмноженням відкасника татарниколистого для подальшого відтворення цієї рослини у природних умовах займається спеціалісти ботсаду Львівського національного університету імені Франка.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина