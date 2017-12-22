Нідерланди можуть прийняти Саакашвілі, якщо він залишить Україну

Нідерланди приймуть екс-президента Грузії та колишнього очільника Одеської області Міхеіла Саакашвілі, якщо він вирішить залишити Україну.

Про це заявив нідерландський міністр закордонних справ Халбе Зейлстра, повідомляє Deutsche Welle.

"Він одружений з нідерландкою, і якщо він подасть заявку на паспорт, за нідерландським законодавством це можливо", - заявив Зейлстра журналістам у Гаазі.

Дружиною Саакашвілі є громадянка Нідерландів Сандра Рулофс, у них двоє дітей.

Як повідомили нідерландські урядовці, "адвокат Саакашвілі питав службу імміграції та натуралізації щодо можливості родинного возз'єднання з дружиною в Нідерландах".

За словами речниці міністерства юстиції Нідерландів Карін Донк, служба імміграції та натуралізації країни "визначила, що Саакашвілі можна видати тимчасовий дозвіл на проживання".