Перекладача Гройсмана взяли під варту до 17 лютого

Шевченківський районний суд Києва обрав для перекладача Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це по завершенню закритого судового засідпання журналістам заявив адокат Володимир Шпирук, передає УНН.

“Запобіжний захід обрали. Тримання під вартою до 17 лютого”, — сказав адвокат.

За його словами, поки триває слідство, захист буде розбиратися, оскільки у справі зібрані не всі матеріали.

Відповідаючи на запитання щодо можливості оскарження рішення суду, В.Шпирук сказав: "Зараз будемо визначатися".

Також він додав, що його підзахисний своєї вини не визнає.

Нагадаємо, затриманий чиновник Кабміну шпигував на Росію не менше 2-х років.