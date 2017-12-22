Перекладача Гройсмана взяли під варту до 17 лютого

22 грудня, 2017 - 17:56
Шевченківський районний суд Києва обрав для перекладача Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це по завершенню закритого судового засідпання журналістам заявив адокат Володимир Шпирук, передає УНН.
“Запобіжний захід обрали. Тримання під вартою до 17 лютого”, — сказав адвокат.
За його словами, поки триває слідство, захист буде розбиратися, оскільки у справі зібрані не всі матеріали.
Відповідаючи на запитання щодо можливості оскарження рішення суду, В.Шпирук сказав: "Зараз будемо визначатися".
Також він додав, що його підзахисний своєї вини не визнає.
Нагадаємо, затриманий чиновник Кабміну шпигував на Росію не менше 2-х років.
Джерело: УНН