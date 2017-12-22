Перший екіпаж Ан-124 "Руслан" піднявся у 35-й політ

24 грудня виповнюється 35 років від першого польоту літака Ан-124 “Руслан”. Напередодні у п’ятницю перший екіпаж крилатого гіганта знову піднявся у небо.

Подія відбувалася на аеродромі Гостомеля. Саме там відзначили 35 років з дня першого польоту важкого транспортного літака Ан-124 "Руслан". Також відбулася зустріч з членами першого екіпажу цього славетного літака, який підняв Ан-124 у небо.

Попри сніг та вітер літак злетів з аеропорту в Гостомелі, передає UAIN.PRESS.

“Руслан” кілька разів облетів летовище та повернувся на місце стоянки.

“Це було так само неперевершено, як і у перший раз. Машина має величезний потенціал, ми перевершили всіх, аналогів “Руслана” у світі нема”, – розповів командир першого екіпажу Ан-124, льотчик-випробувач 1 класу Володимир Терський.

Сьогодні на рахунку “Руслана” 30 світових рекордів. Ще в далекому 1985 році він в одному польоті встановив одразу 21 світовий рекорд, зокрема, піднявши 171 тонну на висоту 10,75 кілометрів, а це майже як проспект Перемоги в Києві.

У 1991 році Ан-124 прийняли на озброєння. Власне, його і розробляли, щоб підвищити вантажопідйомність радянських військових літаків. У 1976 році проект отримав шифровку “виріб 400”. Над його створенням працювали тисячі людей. Наприклад, двигуни робили в Запоріжжі, елементи гідравліки – в Харкові та Москві, консолі крила виготовили в Ташкенті. Усього задіяли понад сто заводів.

Уперше зі складального цеху Ан-124 викотили 21 жовтня 1982 року, а вже через два місяці – 24 грудня він піднявся у небо, злетівши з аеродрому в Святошині. Серійне виробництво “Руслана” почалося на Київському авіазаводі. Усього тут випустили 20 машин.

Влітку 1985 року літак дебютував на Міжнародному авіакосмічному салоні у французькому Ле Бурже. У травні 1987 року Ан-124 пролетів без посадки 20 тисяч 151 кілометр – вздовж кордонів Радянського Союзу – за 25 з половиною годин.

Найбільшу популярність літак отримав завдяки перевезенню вантажів, які неможливо доставити ніяким іншим транспортом, а також, виконуючи гуманітарні та миротворчі операції, зокрема під егідою ООН. Перелік вантажів, які перевозив “Руслан”, – найширший за всю історію авіації.

Сьогодні в парку “Авіаліній Антонова” сім літаків Ан-124. У 2017 році “Русланами” перевезли понад 23 тисячі тонн вантажів.