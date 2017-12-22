Порошенко і Тіллерсон скоординували позиції щодо миротворців на Донбасі

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, під час якої вони обговорили ситуацію на Донбасі.

Про це йдеться на сайті глави держави.

"Співрозмовники обговорили загострення ситуації на Донбасі через збільшення кількості обстрілів з боку російських бойовиків та безвідповідальне виведення російських офіцерів зі складу Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Порошенко та Тіллерсон також скоординували позиції щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу.

Порошенко подякував за продовження санкцій проти Росії, послідовну підтримку Вашингтоном зміцнення обороноздатності України та резолюції ООН щодо Криму. Тіллерсон наголосив, що США будуть і надалі підтримувати Україну.

Співрозмовники також обговорили прогрес українських реформ. Глава Української держави проінформував про розблокування процесу створення Антикорупційного суду.