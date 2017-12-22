Прем’єр Польщі хоче призначити міністра для боротьби зі смогом

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький має намір невдовзі призначити нового міністра для боротьби зі смогом.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на RMF FM.

Міністр повинен буде передусім координувати дії всіх міністерств відповідальних за боротьбу з забрудненням повітря.

Зараз за це відповідає міністр довкілля Ян Шишко, але ефект від його роботи незначний.

Вже відомо, що новим міністром стане юрист Пьотр Вожний. На даний час він радником Моравецького, а до цього був віце-міністром цифризації.

Відставання у боротьбі зі смогом уряд Польщі планує наздогнати з Нового року. Рік тому міністри оголосили про боротьбу з забрудненням, але більшість обіцянок не були реалізовані.

Смог є досить серйозною проблемою в багатьох регіонах Польщі. Причинами його виникнення є польські підприємства, а також приватні особи, які використовують в якості палива вугілля. Вже не перший рік повітря у Польщі визнають найзабрудненішим у ЄС.