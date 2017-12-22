РБ ООН запровадив нові санкції проти КНДР

Рада Безпеки ООН у п'ятницю ухвалила резолюцію, ініційовану США, яка посилює санкцій проти Північної Кореї через триваючу провокаційну поведінку КНДР у регіоні.

Документ прийнятий одностайним голосуванням, передає Укрінформ.

"Результат голосування такий: за проект резолюції проголосували п'ятнадцять членів Ради. Проект резолюції приймається одностайно", - оголосив голова Ради Безпеки ООН, обов'язки якого зараз виконує постійний представник Японії при ООН.