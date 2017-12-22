Протистояти цьому світу ми можемо тільки глибоко пізнавши його.
Джон Локк, англійський філософ і письменник

РБ ООН запровадив нові санкції проти КНДР

22 грудня, 2017 - 21:01
Фото: qha.com.ua

Рада Безпеки ООН у п'ятницю ухвалила резолюцію, ініційовану США, яка посилює санкцій проти Північної Кореї через триваючу провокаційну поведінку КНДР у регіоні.

Документ прийнятий одностайним голосуванням, передає Укрінформ.

"Результат голосування такий: за проект резолюції проголосували п'ятнадцять членів Ради. Проект резолюції приймається одностайно", - оголосив голова Ради Безпеки ООН, обов'язки якого зараз виконує постійний представник Японії при ООН.

Джерело: Укрінформ
Новини партнерів
Loading...