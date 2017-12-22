Суд обиратиме запобіжний захід Єжову в закритому режимі

Шевченківський районний суд Києва вирішив обирати запобіжний захід для особистого перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова у закритому режимі, передає кореспондент УНН.

"Суд ухвалює подальший розгляд проводити у закритому режимі", - сказав слідчий суддя Віталій Циктіч.

Таким чином, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила проводити засідання з обрання Єжову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без перебування сторонніх осіб в залі судового засідання. Своє клопотання прокурори обгрунтовували тим, що слідчі дії стосовно Єжова ще не закінченні, а наявні матеріали справи містять таємну інформацію.

Нагадаємо, затриманий чиновник Кабміну шпигував на Росію не менше 2-х років.