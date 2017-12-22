У Данії затримали чоловіка, підозрюваного в підготовці терактів у Копенгагені

Поліція Данії затримала громадянина Сирії, який підозрюється в плануванні теракту в Копенгагені.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Associated Press.

30-річного сирійця, який жив у Швеції, в п'ятницю взяли під варту на час проведення досудового слідства за підозрою в спробі взяти участь у нападі в Копенгагені минулого року.

За даними поліції, чоловік планував влаштувати вибух в столиці Данії разом з 21-річним біженцем з Сирії Діабом Хадігою. Біженця затримали ще в листопаді минулого року у Німеччині, коли той намагався в'їхати до Данії.

При ньому знайшли рюкзак, в якому було 17 000 сірників, 17 акамуляторів, феєрверків, два кухонні ножі та шість рацій.

У липні цього року Хадіга був засуджений німецьким судом до 6,5 років позбавлення волі.

"Підозрювані планували вбити або заподіяти шкоду випадковим людям у невідомому місці в Копенгагені... потім підірвати один або декілька вибухових пристроїв", - повідомили правоохоронці.

На слід його передбачуваного датського спільника поліція вийшла тільки зараз, так як він переховувався на території Швеції.