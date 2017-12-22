У Кабміні хочуть збільшити розмір допомоги переселенцям

У Кабінеті міністрів обговорюють можливість підвищення розміру щомісячної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання.

Про це розповів міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, повідомляє "Радіо Свобода".

"Нинішня сума допомоги занизька, ми разом із міністерством соцполітики ініціюємо питання, щоб її збільшити. Звичайно, міністерство фінансів не буде підтримувати, бо це видатки з бюджету. Ця дискусія зараз триває, готуються проекти рішень", – заявив Черниш.

Точної суми збільшеної допомоги міністр поки що назвати не може.

"Є різні пропозиції від різних відомств – від 1000 до 2200 гривень. Але це ще внутрішня дискусія, вона не завершена", – сказав Черниш.