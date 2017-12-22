У Львові гастролює Польський театр ім. Арнольда Шифмана

Трупа приїхала до міста Лева цільово – аби привітати своїх друзів з Театру ім. Марії Заньковецької, котрі святкують ювілейний, сотий, сезон. І це дуже важливо з огляду на те, що театральна гастрольна діяльність як така, а тим паче – з участю колективів з-за меж країни, в Україні вже декілька років відсутня.

Гості привезли дві вистави – комедію Жана-Батіста Мольєра «Школа дружин» та п’єсу «Емігранти» Славоміра Мрожека.

«Для нас велика честь, що, попри складні погодні умови, все ж прилетіли до нас з найкращими своїми виставами, аби привітати з ювілеєм, колеги з театру ім. Арнольда Шифмана», – сказав генеральний директор Львівського національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковацької Андрій Мацяк. І заразом подякував Генеральному консульству Республіки Польща у Львові та міністерству культури РП за сприяння в організації зустрічі.

У відповідь головний директор Варшавського театру Анджей Северин зазначив, що польські актори дуже зворушені тим, що гратимуть на заньківчанській сцені. «Між братами завжди трапляється, що інколи падає дощ, але потім виходить сонце. І ми тут для того, щоб було сонце», – зазначив Анджей Северин.

Нагадаємо, що «Школа дружин» побачила світ 1662 року. Поряд з «Тартюфом» та «Cкупим» – це одна з найвідоміших комедій Мольєра. Вистава «Школа дружин» у постановці Жака Лассаля з акторами Анджеєм Северином, Анною Цєсьляк, Ольґердом Лукашевічем – це сучасне прочитання комедії Мольєра, де режисер з перекладає нюанси французької літератури на польську вразливість. У досягненні вигляду точної, витриманої в дусі класики постановки брали участь, співпрацюючи з режисером, сценограф Жеральдін Альєр та проектант костюмів Дорота Колодиньска. Вистава Лассаля зосереджується на ретельному, уважному прочитанні тексту твору. Режисер доводить, що мольєрівська чуйність і гострота бачення досі є актуальною.

Щодо вистави «Емігранти» Славоміра Мрожека у режисурі Пьотра Цирвуса, то її показуватимуть на камерній сцені. У театрі розповідають, що твір Мрожека зачіпає проблему самоідентифікації. І додають, що еміграція вже кілька сторіч вписана в польську історію. Станом на нині змінилися причини й форми еміграції. Відповідно, постали нові запитання: що означає патріотизм, яку цінність має традиція і культурна відмінність, чи люди перестають «бути», а хочуть вже тільки «мати», чи люди вміють використовувати історичний досвід, чи щось змінилося в ієрархії людських цінностей…

Залишається додати, що настаріший театр України продовжує святкувати ювілей. З нагоди сотого сезону вже відбулася масштабна виставка «Театр Заньковецької. Перші 100 років», науково-практична конференція з участю театрознавців із усієї України й з-за кордону, урочиста академія, також – прем’єрна постановка «Марія Заньковецька» за п’єсою Івана Рябокляча (режисер – Федір Стригун) та гастролі Національного театру ім. Івана Франка.

Тепер у заньківчан гостює Польський театр ім. Арнольда Шифмана. Попереду – приїзд Національного театру ім. Лесі Українки та театралів з Вільнюса.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Фото "Дню" надали у Театрі Заньковецької