В Іспанії 45 людей травмувалися через аварію приміського поїзда

В Іспанії щонайменше 45 людей отримали травми в результаті аварії приміського поїзда неподалік від Мадрида.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на El Pais.

За попередньою інформацією, приміський поїзд на станції Алькала-де-Енарес врізався в металевий запобіжник у кінці колії.

Також повідомляється, що потяг рухався на невисокій швидкості, так як це була кінцева зупинка його маршруту. В результаті аварії чотири людини отримали важкі травми, ще 11 - середнього ступеня тяжкості.

Причини аварії поки невідомі. На місці працюють рятувальники і медичні служби.