В Іспанії 45 людей травмувалися через аварію приміського поїзда

22 грудня, 2017 - 20:47
В Іспанії щонайменше 45 людей отримали травми в результаті аварії приміського поїзда неподалік від Мадрида.
Про це повідомляє ЄП з посиланням на El Pais.
За попередньою інформацією, приміський поїзд на станції Алькала-де-Енарес врізався в металевий запобіжник у кінці колії.
Також повідомляється, що потяг рухався на невисокій швидкості, так як це була кінцева зупинка його маршруту. В результаті аварії чотири людини отримали важкі травми, ще 11 - середнього ступеня тяжкості.
Причини аварії поки невідомі. На місці працюють рятувальники і медичні служби.
Джерело: Європейська правда