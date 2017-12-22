В Україні успішно випробували новітню ракетну систему "Вільха"

В Україні відбулися успішні випробування новітньої вітчизняної ракетної системи залпового вогню "Вільха", що стріляє ракетами "земля-земля".

Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Facebook.

"Вітаю усіх українців з успішним випробуванням українського ракетного комплексу "Вільха". Щойно отримав доповідь, що всі чотири ракети влучили в ціль!" - написав президент.

Варто зазначити, що всі складові для виробництва "Вільхи" - вітчизняні, включно з новою системою управління, новим ракетним паливом і новою бойовою частиною.