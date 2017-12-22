Variety склав список найпровальніших фільмів цього року

Американський портал Variety склав список головних провалів у кіноіндустрії в 2017 році. До переліку, опублікованому на сайті видання, увійшли шість фільмів.

Зокрема, критики визнали провальними картини "Меч короля Артура", "Валеріан і місто тисячі планет", "Темна вежа", "Геошторм", "Обіцянка" та "Монстр-траки". Відзначається, що касові збори двох останніх фільмів виявилися меншими, ніж витрати на їх створення.

Прем'єра стрічки-катастрофи "Геошторм" відкладався у США чотири рази через природні катастрофи, що обрушилися на країну в 2017 році. При бюджеті в 120 мільйонів доларів стрічка зібрала 207 мільйонів в прокаті.

Екранізація серії романів Стівена Кінга "Темна вежа" отримала безліч негативних рецензій — критикам не сподобався занадто заплутаний сюжет. Касові збори фантастичного вестерну склали 111 млн дол., а витратили на нього 60 млн дол.

"Меч короля Артура" також увійшов до списку через невеликий дохід — в американському прокаті фільм заробив 39 млн дол., а в Китаї — 8 млн дол.

"Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона — найдорожчий фільм, знятий у Франції. У прокаті зібрав 225 млн дол. при бюджеті в 180 млн дол.

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