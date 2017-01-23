25 бізнес-асоціацій України вимагають створення нової фінансової поліції, а спроби реставрації старої системи фінансової міліції - припинити.

Провідні вітчизняні бізнес-асоціацій України, що об’єдналися у Коаліцію «За детiнізацію економіки», звернулися до Президента України та керівників усіх гілок влади із вимогою розпочати реальну роботу над створенням нової фінансової поліції. Члени Коаліції проаналізували Проект Закону про Фінансову поліцію, розроблений Міністерством фінансів за участі експертів з податкового законодавства, та оцінили його як першочерговий, необхідний до реалізації у найближчі місяці зі збереженням усіх важливих антикорупційних норм.

«Створення фінансової поліції стане реально відчутним для бізнес-середовища маркером проведення реформ в державі», - вважають очільники Української асоціації виробників, Української бізнес Асоціації, Української асоціації імпортерів побутової електроніки, Аптечної професійної асоціації України, Асоціації підприємств інформаційних технологій України, Турецько-української спілки підприємців та промисловців тощо.

Автори публічного звернення підтримують ліквідацію податкової поліції та створення фінансової поліції з підпорядкуванням її Міністерству фінансів України.

Бізнес-асоціації Коаліції «За детенізацію економіки» вважають головними позитивними змінами ті пропозиції у проекті Мінфіну, що створюють передумови для переходу від контролюючої до сервісної функції нової фінансової поліції. Серед важливих пропозицій, на їх думку, - «мінімальні квоти працевлаштування у Фінансовій поліції діючих та колишніх співробітників правоохоронних органів, прозорий конкурс для нових співробітників та гідні заробітні плати для них, зменшення чисельності служби у 4 рази та спрямування її на аналітичну роботу». У листі йдеться про критично важливі фактори майбутньої ефективності та успішності нової фінансової поліції - «виключна юрисдикція Фінансової поліції та підслідність їй всіх економічних злочинів, уникнення дублювання функцій з іншими правоохоронними органами та ліквідація підрозділів протидії економічній злочинності у прокуратурі, МВС та СБУ.

25 українських бізнес-асоціацій вважають законопроект Мінфіну про нову фінансову поліцію першочерговим та наголошують на необхідності термінового його прийняття на початку 2017 року зі збереженням всіх важливих норм, вкрай необхідних для діючого бізнесу. Текст листа знаходиться на сайті Коаліції.

Довідка: 1 січня 2017 року набрав чинності закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». За відповідний законопроект проголосувало 240 народних депутатів. Зокрема, даний нормативний акт передбачає передумови для проведення реформи органів ДФС та податкової міліції. У прийнятому законі було допущено помилку у нумерації пунктів, завдяки якій скасовано розділ XVIII2 «Податкова міліція» у Податковому Кодексі України. 18 січня Міністерство фінансів подало на розгляд Кабінету Міністрів новий законопроект про створення аналітичної служби розслідувань - фінансової поліції Згідно заяви експертів з питань податкової та бюджетної політики Реанімаційного пакету реформ, відсутність такого органу, як податкова міліція, протягом кількох місяців до ухвалення закону про фінансову поліцію не несе загроз розбалансування державних фінансів. А Верховна Рада повинна найближчим часом доопрацювати, розглянути та ухвалити законопроект про фінансову поліцію – новий орган, співробітники якого будуть відібрані за прозорим конкурсом, матимуть гідні заробітні плати та виконуватимуть аналітичні функції.

У 2016 році Меморандум Коаліції «За Детінізації Економіки» підтримали 25 бізнес-асоціацій - http://bc-ua.org/ Коаліція активно підтримувала закон про внесення змін до Податкового кодексу України №5368, № 5132 щодо РРО на складну техніку на гарантії (прийняті ВРУ) та законопроект 4117 (запровадження системи роботи он-лайн РРО) – проголосований у першому читанні.