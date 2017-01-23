Аграмунта переобрали президентом ПАРЄ на 2017 рік

Парламентська асамблея Ради Європи офіційно обрала Педро Аграмунта на посаду свого президента на річний термін, повідомляє "Європейська правда".

Аграмунт був президентом асамблеї в 2016 році. Наприкінці року піднімалося питання про те, щоби завадити його обранню на другий рік через претензії до його діяльності, однак ця ідея не знайшла достатньої підтримки

Переобрання Аграмунта провели, уникнувши голосування – за регламентом асамблеї, перезатвердження президента проводиться автоматично, якщо на виборах президента є лише одна кандидатура. Жоден інший член асамблеї не висунув свою кандидатуру.

"Я зроблю все, щоби гідним чином керувати ПАРЄ попри всі складнощі, з якими стикається асамблея", - заявив Аграмунт.

Зазначимо, президент ПАРЄ протягом минулого року доклав зусиль для зняття санкції з Російської Федерації, але не досяг успіху. Також він відомий тим, що перервав багаторічну традицію спілкування з пресою в Страсбурзі.