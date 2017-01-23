Червоний Хрест допоможе ідентифікувати загиблих на Донбасі

Делегація Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні долучиться до ідентифікації останків загиблих на Донбасі.

Про це повідомляє сайт Міноборони України.

Також організація надаватиме психологічну допомогу родичам загиблих.

Як повідомив начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, є випадки, коли родичі відмовляються визнавати результати ДНК-експертиз.

Представники Делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні наголосили про готовність долучитися до процесу ідентифікації тіл (останків) загиблих військовослужбовців у форматі, який буде прийнятий представниками відповідних відомств.

Як відомо, станом на листопад 2016 року за допомогою ДНК-експертизи експертам вдалося ідентифікувати 450 загиблих в зоні проведення АТО на Донбасі.