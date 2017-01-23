Червоний Хрест допоможе ідентифікувати загиблих на Донбасі

Делегація Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні долучиться до ідентифікації останків загиблих на Донбасі.
Про це повідомляє сайт Міноборони України.
Також організація надаватиме психологічну допомогу родичам загиблих.
Як повідомив начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, є випадки, коли родичі відмовляються визнавати результати ДНК-експертиз.
Представники Делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні наголосили про готовність долучитися до процесу ідентифікації тіл (останків) загиблих військовослужбовців у форматі, який буде прийнятий представниками відповідних відомств.
Як відомо, станом на листопад 2016 року за допомогою ДНК-експертизи експертам вдалося ідентифікувати 450 загиблих в зоні проведення АТО на Донбасі.