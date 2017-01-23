Фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" відправили по етапу

Трьох кримських політв'язнів, засуджених у справі "Хізб ут-Тахрір", вивезли з Ростова-на-Дону.

Про це повідомила активістка Яна Гончарова на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні в СІЗО-1 Ростова-на-Дону мені повідомили, що трьох кримських мусульман, засуджених у справі "Хізб ут-Тахрір" - Нурі Прімова, Ферата Сайфуллаєва і Рустема Ваітова - повезли етапом. Хоча українським консулам у п'ятницю прийшла відповідь, що всі на місці", - написала Гончарова.

За її словами, в СІЗО залишився Руслан Зейтуллаев, який чекає перегляду справи.

Гончарова зазначила, що цю інформацію також підтвердив адвокат Еміль Курбедінов.

Фігуранти справи "Хізб ут-Тахрір" перебувають у в'язниці вже майже рік. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року.

Мусульманська політична організація "Хізб ут-Тахрір" визнана терористичною в Росії. Правозахисники вважають заарештованих кримських мусульман політичними в'язнями.