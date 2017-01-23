ФРН закликає не пускати російських атлетів на дві наступні Олімпіади

Німеччина закликає не пускати російських атлетів на дві наступні Олімпіади - зимові Ігри-2018 і літні Ігри-2020.

Про це заявив глава німецького Олімпійського комітету Альфонс Гьорманн, повідомляє Die Welt.

"Якщо хтось так явно порушує Статут МОК, він повинен зазнати найважчої форми покарання. Повинен бути чіткий сигнал: так не буде!", - заявив Гьорманн.

За його словами, звіт Макларена про російський допінг має бути ретельно проаналізований.

Гьорманн також заявив, що важко уявити, що Володимир Путін не знав про вживання допінгу російськими спортсменами.