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ФРН закликає не пускати російських атлетів на дві наступні Олімпіади

23 січня, 2017 - 13:38
Фото zik.ua

Німеччина закликає не пускати російських атлетів на дві наступні Олімпіади - зимові Ігри-2018 і літні Ігри-2020.

Про це заявив глава німецького Олімпійського комітету Альфонс Гьорманн, повідомляє Die Welt

"Якщо хтось так явно порушує Статут МОК, він повинен зазнати найважчої форми покарання. Повинен бути чіткий сигнал: так не буде!", - заявив Гьорманн.

За його словами, звіт Макларена про російський допінг має бути ретельно проаналізований.

Гьорманн також заявив, що важко уявити, що Володимир Путін не знав про вживання допінгу російськими спортсменами.

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