Геращенко заявив, що замах на нього та вбивство Шеремета реалізовано диверсантами з РФ

Народний депутат України від "Народного фронту" Антон Геращенко заявив, що, на думку слідчих, замах на нього та вбивство відомого журналіста Павла Шеремета реалізовано з одного диверсійно-терористичного центру на території РФ.

Про це він сказав на прес-конференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні, судячи з почерку і підготовки терористичного акту з моєї ліквідації, слідчі вважають, що на 99,9% терористичний акт - вбивство відомого журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року - було організовано, направлено і реалізовано з цього ж диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації", - сказав Геращенко.

Депутат також повідомив, що спроба замаху на нього, попереджена Службою безпеки України, є лише однією з ланок роботи диверсійно-терористичного центру, створеного на території Російської Федерації, "якому поставлено завдання: задіюючи виключно громадян України, як правило, з кримінальним минулим, як правило, які ненавидять нашу країну і з промитими російською пропагандою мізками, організовувати злочини на території нашої країни".

Нагадаємо, вчора радник глави МВС Зорян Шкіряк повідомив, що державним діячем, замах на якого запобігла СБУ, є народний депутат від Народного фронту Антон Геращенко.