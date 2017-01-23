Кількість загиблих від сходження лавини в Італії зросла до 7 людей

На місці сходження лавини в Італії рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої. Таким чином кількість загиблих в результаті цієї катастрофи зросла до 7 людей.

Про це інформує видання RaiNews.

Як зазначається, у результаті пошукових операцій, рятувальники виявили тіло жінки без ознак життя. Тіло виявили в кімнаті поруч із зоною кухні і бару.

У результаті кількість загиблих в результаті сходу лавини в Італії досягла 7. Ще 22 людини вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, в Італії в результаті сходження лавини під снігом опинилася будівля готелю.