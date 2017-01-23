На американській базі ВПС оголосили тривогу через стрілянину

У штаті Арізона на базі Військово-повітряних сил Davis-Monthan AFB оголошена тривога після повідомлень про стрілянину зі зброї. Про це йдеться у повідомленні на сторінці бази у Twitter.

Всім військовим і персоналу, що знаходиться на базі, доручено знайти укриття. Співробітникам ЗМІ порадили не приїжджати до бази.

"База перебуває в даний час в суворій ізоляції. Є непідтверджені повідомлення про звуки вогнепальної зброї. Шукайте негайно укриття", — наголошується у повідомленні.

Як повідомляє Reuters, прес-секретар бази не зміг розкрити подробиці інциденту, що стався на Davis-Monthan.

Він також розповів, що на базі, за непідтвердженими даними, були чутні звуки стрілянини.

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