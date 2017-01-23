НАБУ перевірить кандидатів до Верховного суду

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало аналітичну перевірку відомостей про кандидатів на посади суддів Верховного суду України. Перші висновки вже надані Громадській раді доброчесності.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Інформаційно-аналітична робота з боку НАБУ зводиться до оцінки корупційних ризиків. Обмін інформацією відбувається виключно в рамках законодавства й покликаний допомогти Вищій кваліфікаційній комісії суддів забезпечити Верховний суд фахівцями без корупційного минулого", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 30 вересня 2016 р. з набуттям чинності змін до Конституції України в частині правосуддя та Закону "Про судоустрій і статус суддів" у державі стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний Суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Конкурс на зайняття 120 вакантних посад у касаційних судах Верховного суду України (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному) Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 7 листопада 2016 р. До участі у конкурсі допущені 653 кандидати.