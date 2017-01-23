Новим керівником Львівської митниці став Сафонов

Новим керівником Львівської митниці призначено заступника директора Департаменту митного контролю Державної фіскальної служби України Євгена Сафонова.

Про це повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області, передає Укрінформ.

"Відповідно до наказу Державної фіскальної служби України виконання обов’язків начальника Львівської митниці ДФС з 23.01.2017 по 21.02.2017, покладено на Сафонова Євгена Геннадійовича заступника директора Департаменту – начальника управління організації митного контролю Департаменту організації митного контролю Державної фіскальної служби України", – зазначено в інформації.

Як повідомлялося раніше, заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова на минулому тижні правоохоронці затримали на хабарі у 15 тисяч доларів. Кошти посадовець вимагав у підлеглих за право працювати на посадах у митниці. Після корупційного скандалу від виконання обов`язків було усунено усе керівництво Львівської митниці.

Нагадаємо, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів заявив, що обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2016 році склав $3,8 млрд, що майже вдвічі перевищило показник 2015 року.