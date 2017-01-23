Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2016 році склав $3,8 млрд, - Кубів

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2016 році склав $3,8 млрд, що майже вдвічі перевищило показник 2015 року

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів, повідомляє УНІАН.

"В економіку України у 2016 році іноземні інвестори вклали $3,8 млрд. Це вдвічі більше, ніж у 2015 році. Важливим досягненням стало те, що Україна піднялася у світових рейтингах. Подальше просування реформ - це пріоритет для уряду. У фокусі уваги - приватизація, реформа митниці, забезпечення рівних умов ведення бізнесу та подальша дерегуляція", - сказав Кубів.

За словами Кубіва, зростання іноземних інвестицій стало можливим завдяки багатьом факторам, в першу чергу роботі уряду з дерегуляції та скорочення контактів представників бізнесу із чиновниками.

Нагадаємо, в МВФ заявили, що зростання ВВП за 2016 рік становило 1,8%.