ПАРЄ підготувала резолюцію з вимогою звільнити Сущенка

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вимагатиме звільнення незаконно заарештованого у Москві власного кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, а також припинення переслідування українських журналістів на території окупованого Криму..

Відповідний проект резолюції Напади на журналістів та свобода ЗМІ в Європі буде обговорений і проголосований у вівторок, 24 січня, повідомив Укрінформ.

"Будучи занепокоєною свободою ЗМІ у Російській Федерації, Асамблея закликає російське керівництво звільнити Романа Сущенка, який з 2010 року є кореспондентом Українського національного інформаційного агентства Укрінформ у Франції та з 30 вересня 2016 року ув’язнений у Москві через обвинувачення у "шпигунстві", - йдеться у тексті проекту резолюції.

Крім того, ПАРЄ вимагатиме від російської влади зняти обвинувачення у "сепаратизмі" та припинити переслідування українських журналістів у Криму - Анни Андрієвської, Наталії Кокоріної та Миколи Семени.

Також у проекті документа висловлюється занепокоєння станом свободи медіа у Туреччині.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії звільнити незаконно утримуваного журналіста Романа Сущенка.

3 жовтня члени Громадської спостережної комісії Москви виявили в московському СІЗО Лефортово журналіста агентства Укрінформ Романа Сущенка. Лефортовський суд Москви заарештував його за звинуваченням у "шпигунстві", а Укрінформ назвав це спланованою провокацією.

Адвокат Фейгін повідомив, що журналіста "здав" друг сім'ї, з яким він підтримував стосунки під час своїх приїздів до родичів у Москву.