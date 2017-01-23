Переобраний президент ПАРЄ чекає на діалог з РФ

Європейський політик, іспанець Педро Аграмунт у понеділок, 23 січня, був переобраний президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

На свій другий термін він окреслив чотири пріоритети: боротьба з міжнародним тероризмом, криза біженців, конфлікти в Європі та "загрозливе зростання популізму", йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті організації, передає DW.

"Навряд чи ми очікували рік тому, що нові події кинуть додаткові виклики нашим цінностям, інститутам та нормам, як-от невдалий путч у Туреччині та його наслідки", - заявив Аграмунт.

Він також висловив жаль з приводу того, що вже другий рік поспіль одна з країн-учасниць ПАРЄ, Росія, не відправляє делегацію до асамблеї. Він пообіцяв докласти зусиль до діалогу з Москвою, де "російський парламент відкритий до переговорів і співпраці для виходу з поточного глухого кута".

Як відомо, Росію позбавили права голосу в ПАРЄ у 2014 році через політику Москви щодо України. Після цього РФ на знак протесту відмовилася від участі в сесіях ПАРЄ.

Крім того, ПАРЄ обрала українського депутата Георгія Логвинського своїм віце-президентом на один рік. Про це сам парламентар написав на сторінці у соцмережі Facebook, назвавши обрання "черговою перемогою України на міжнародному фронті". Загалом 23 січня було обрано 17 віце-президентів ПАРЄ від різних країн. Посади віце-президентів від Молдови та Румунії залишаються поки вакантними.

Нагадаємо, сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи офіційно обрала Педро Аграмунта на посаду свого президента на річний термін.