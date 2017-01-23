Перший день переговорів в Астані завершився без результату

Перший день непрямих переговорів між сирійським урядом Башара Асада та представниками опозиції в казахстанській Астані в понеділок, 23 січня, пройшов "продуктивно", повідомив речник повстанських груп Яхья аль-Аріді.

За його словами, темами зустріч опозиції з російською та турецькими сторонами стали режим припинення вогню, гуманітарна ситуація, звільнення заручників та політичне врегулювання конфлікту, передає агенція "Интерфакс-Казахстан".

Утім, як сказали агентству AFP неназвані джерела, близькі до переговорів, перший день завершився без "очевидного прориву".

У свою чергу спецпредставник Організації Об'єднаних Націй з питань Сирії Стаффан де Містура, який присутній на переговорах, висловив сподівання, що успіх в Астані стане поштовхом для продовження діалогу сторін у Женеві, передає агенція dpa. Утім, він розкритикував облогу міст, до якої вдаються обидві сторони, як недопустимий метод.

Початок переговорів залишає підстави для стриманого оптимізму, заявляють наближені до перемовин джерела агенції Reuters. Організатори зустрічі - Росія, Туреччина та Ірак - працюють над спільним документом.

За даними державної російської інформагенції ТАСС, підсумковий документ переговорів міститиме заклик до сирійських повстанців дистанціюватися від пов'язаних з терористичною організацією "Аль-Каїда" угруповань, зокрема із джихадистським "Джебхат Фатах аш-Шам" ("Фронт ан-Нусра"), яке тісно співпрацює із окремими опозиційними групами.

Про переговори в Астані та незбалансовану спробу врегулювання сирійської кризи читайте у статті "Дня".