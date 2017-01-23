Глава держави Петро Порошенко підписав укази про звільнення послів у Кореї, Хорватії та Боснії і Герциговині.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Порошенко указом №14/2017 звільнив Мармазова Василя Євгеновича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Корея.

Указом №13/2017 він звільнив Левченка Олександра Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватія, а також з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Боснії і Герцеговині за сумісництвом.

Нагадаємо, послом України в Чехії призначений Євген Перебийніс.