Порошенко: Тверда позиція Естонії зміцнює "наш стратегічний альянс"

Україна цінує підтримку Естонії, в тому числі за її позицію щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко на спільному з президентом Естонії Керсті Кальюлайд брифінгу в Таллінні, повідомляє Укрінформ.

"Естонія сьогодні є країною, яка найбільше допомагає Україні в перерахунку на душу населення. І вдячний за 40 українських військовослужбовців, які пройшли реабілітацію в найкращих установах Естонії. Це також та форма підтримки, яку ми дуже цінуємо" - сказав Порошенко.

За його словами, тверда позиція Естонії разом з Європейським Союзом щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, позиція про невизнання законною анексії Криму з боку Російської Федерації, а також рішучого засудження агресії РФ проти України на сході країни ще більше зміцнюють "наш стратегічний альянс".

Порошенко запросив Кальюлайд відвідати Україну з візитом найближчим часом.

"Ми її з нетерпінням чекаємо", - наголосив він.