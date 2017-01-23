Послом України в Чехії призначений Євген Перебийніс

Президент України Петро Порошенко звільнив Євгена Перебийноса з посади посла України в Латвії і призначив його послом у Чехії.
Відповідні укази опубліковані на сайті Глави держави.
Перебийніс працював МЗС України з 1992 року. З червня 2013 року очолював департамент інформаційної політики дипломатичного відомства.
У травні 2015 року Перебийніс призначений послом України в Латвії.
Нагадаємо, у серпні минулого року Порошенко звільнив посла України в Чехії Бориса Зайчука.
Раніше стало відомо, що українське посольство в Чехії намагалося визволити з в’язниці українця, звинуваченого у співпраці з терористами. Зазначалося, що затриманий був радником Віктора Януковича.
За місяць після того, 18 березня 2016 року, Борис Зайчук написав заяву про відставку.
Джерело: Європейська правда