Послом України в Чехії призначений Євген Перебийніс

Президент України Петро Порошенко звільнив Євгена Перебийноса з посади посла України в Латвії і призначив його послом у Чехії.

Відповідні укази опубліковані на сайті Глави держави.

Перебийніс працював МЗС України з 1992 року. З червня 2013 року очолював департамент інформаційної політики дипломатичного відомства.

У травні 2015 року Перебийніс призначений послом України в Латвії.

Нагадаємо, у серпні минулого року Порошенко звільнив посла України в Чехії Бориса Зайчука.

Раніше стало відомо, що українське посольство в Чехії намагалося визволити з в’язниці українця, звинуваченого у співпраці з терористами. Зазначалося, що затриманий був радником Віктора Януковича.

За місяць після того, 18 березня 2016 року, Борис Зайчук написав заяву про відставку.