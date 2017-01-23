Прем'єр Іраку наказав розслідувати можливі злочини армії при звільненні Мосула

Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді у понеділок, 23 січня, наказав провести розслідування ймовірних порушень прав людини під час звільнення Мосула від радикальної "Ісламської держави" (ІД).

Припускають, що іракські силовики та союзні шиїтські бойовики викрадали мирних жителів та знущалися над ними, передає DW.

Аль-Абаді звинуватив "групи, які використовували добре ім'я" армії Іраку, шиїтських та сунітських збройних підрозділів задля "поганого ставлення та порушень" прав людини, цитує агенція AP. У заяві іракського прем'єра також йдеться про те, що факти зловживань задокументовані та викладені у соцмережах задля "спаплюження іміджу відважних збройних сил".

Раніше правозахисники Amnesty International (АІ) закидали підрозділам "Сил народної мобілізації", які складаються переважно з шиїтських загонів, "систематичні випадки насильства", нагадує інформагентство Reuters. Зокрема в АІ заявляли про зникнення людей, катування та позасудові страти представників сунітської громади. Телеканал Al Jazeera днями оприлюднив відео, на якому начебто поліцейські страчують трьох неозброєних людей у одному зі звільнених від ІД кварталів Мосула.

14 січня іракські військові повністю взяли під свій контроль низку територій уздовж східного берега річки Тигр, яка розділяє Мосул на дві частини. Це останнє велике місто під контролем бойовиків ІД в Іраку. Його звільнення має велике значення для знищення терористичної організації.