Прем'єр Нідерландів зробив різкий випад на адресу біженців

За півтора місяці до парламентських виборів у Нідерландах прем'єр-міністр країни Марк Рютте зробив гучну заяву. Він заявив, що ніхто не затримує людей, які не поділяють цінностей його країни.

"Або ведіть себе пристойно, або їдьте", - заявив пан Рютте. Він додав, що голландцям не подобається, коли люди приїздять до них у пошуках свободи, і самі ж зневажають принципи цієї свободи.

Місцеві політологи вважають, що пан Рютте сподівається перед виборами зміцнити позиції своєї Народної партії за свободу і демократію, і тому робить такий різкий випад на адресу мігрантів і біженців.

Згідно з опитуваннями, партія пана Рютте має однакові показники із антимігрантською Партією свободи, яка останнім часом отримує велику підтримку. Політсилою керує Герт Вілдерс, який раніше був у Народній партії за свободу і демократію.

Пан Вілдерс уже назвав висловлювання пана Рютте брехливим. Опозиційний політик звинуватив прем'єра у лицемірстві, заявивши, що той проводив політику відкритих дверей, а тепер намагається підняти рейтинг випадами на адресу мігрантів.

Політологи зазначають, що головною темою передвиборної кампанії, вперше за довгі роки, стала не фінансова політика уряду і не економічні перспективи, а національне питання.

Парламентські вибори в Нідерландах пройдуть 15 березня. Рейтинги партій пана Рютте і пана Вілдерса поки рівні, але останньому навряд чи вдасться сформувати уряд, бо мало хто погодиться вступити із ним до коаліції.

Нагадаємо, Рютте підтвердив необхідність продовження санкційного тиску на Росію до повного виконання Мінських угод та відновлення територіальної цілісності держави, включаючи Крим.