Президент Каталонії пообіцяв референдум про незалежність від Іспанії

Президент Каталонії Карлес Пучдемон пообіцяв провести референдум про незалежність від Іспанії зі згодою або без згоди центрального уряду.

Про це він заявив у програмі "Jo pregunto" каталонського громадського мовника TV3.

"Це те, що більшість людей хочуть. У разі, якщо ми не досягнемо згоди (з урядом - Ред.), то буде проведений референдум", - сказав він.

"Якщо ми не проведемо референдум та не зробимо нічого, не приймемо рішення щодо цього, то ми зазнаємо невдачі", - додав він.

Пучдемон заявив про можливу зустріч в найближчі дні або тижні із прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм.

Нещодавно лідери Каталонії та країни Басків проігнорували важливу зустріч регіональних представників за участю прем'єр-міністра Маріано Рахоя.

Нагадаємо, іспанський прем'єр-міністр Маріано Рахой категорично відкинув можливість проведення будь-якого референдуму в Каталонії щодо відділення від Іспанії.

У грудні 2016 року Конституційний суд Іспанії одноголосно схвалив прохання уряду країни призупинити дію двох резолюцій парламенту Каталонії щодо проведення референдуму про незалежність провінції у 2017 році.

Як відомо, лідери Каталонії пообіцяли провести референдум про незалежність до вересня 2017 року зі згодою або без згоди центрального уряду.