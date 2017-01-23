Президент Румунії заявив про можливість проведення референдуму щодо змін до Кримінального кодексу

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив про можливе проведення референдуму по планах уряду про декриміналізацію ряду злочинів, що може дозволити корупціонерам уникнути відповідальності, передає Reuters.

"Існує очевидний інтерес до змін до кримінального кодексу... Якщо це так, то я винесу це питання на громадське обговорення та голосування", - заявив президент.

Йоханніс не став називати дати можливого референдуму, а в уряді країни цю заяву не коментують.

За словами румунського президента, він зробить такий крок для того, щоб дозволити румунам висловити свою думку щодо планів уряду, оскільки під час грудневих виборів подібних пунктів про внесення правок до Кримінального кодексу Румунії не було в програмі правлячої Соціал-демократичної партії.

Нагадаємо, багатотисячні акції протесту пройшли в найбільших містах Румунії. Мітингувальники вимагають скасування урядової постанови про амністію та помилування.