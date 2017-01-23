Президент запровадив над Донбасом окрему військово-повітряну зону

Президент Петро Порошенко своїм указом запровадив ще одну - четверту військово-повітряну зону "Схід".

Відповідний документ оприлюднений на сайті Глави держави.

"Повітряний простір України поділяється на чотири військово-повітряні зони та один окремий військово-повітряний район, межами яких є умовні вертикальні поверхні, що проходять по лінії державного кордону України на суші, морі, річках, озерах, інших водоймах та по прямих лініях між визначеними географічними точками з урахуванням повітряного простору над тимчасово окупованою територією України. Військово-повітряні зони є зонами відповідальності повітряних командувань "Захід", "Центр", "Схід" та "Південь", - йдеться в тексті указу.

Згідно з документом, повітряний простір над територією окремих районів Донецької та Луганської областей у межах військово-повітряної зони "Схід" належить до зони відповідальності повітряного командування "Схід" з урахуванням особливостей, визначених законом "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", постановами Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 252-VIII "Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування" та від 17 березня 2015 року № 254-VIII "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями".

Цим указом внесено зміни до попереднього указу від 5 лютого 2016 року, яким було визначено три військово-повітряні зони "Захід", "Південь" та "Центр".