Рева: На пенсію за вислугою років йтимуть лише військовослужбовці

Пенсійне забезпечення має здійснюватись за єдиним законом державного пенсійного страхування.

Про це заявив міністр соцполітики Андрій Рева, інформує прес-служба відомства.

"У нас діяло 15 законодавчих актів, що ними ми регулювали питання пенсійного забезпечення. В результаті пенсійне забезпечення залежало не від того, скільки ти працюєш, які внески сплачуєш до Пенсійного фонду, а від твоєї посади. На сьогоднішній день усі ці закони вже не діють", - сказав Рева.

За його словами, наразі пенсійне забезпечення здійснюється за єдиним законом про загальнообов'язкове пенсійне страхування.

Міністр наголосив, що на пенсію за вислугою років - 25-літній страховий термін - йтимуть лише військовослужбовці.

Раніше Рева зазначав, що однією з найбільших перешкод на шляху отримання чергового траншу кредиту від МВФ є дефіцит Пенсійного фонду.

Нагадаємо, Рева заявив, що ні уряд, ні Рада, ні президент не ініціюватимуть підвищення пенсійного фонду.