Росія відмовилась подавати свою делегацію в ПАРЄ, - Ар’єв

Російська Федерація відмовилась подавати свою делегацію до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Про це повідомив нардеп і Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

“Офіційно. Росія знову відмовилася подавати свою делегацію в ПАРЄ. Попри зусилля президента ПАРЄ Педро Аграмонта повернути РФ, в Москві зрозуміли що настрої членів ПАРЄ не на їхньому боці. Наша декларація, підписана перед новим роком майже 70 членами Асамблеї це лише довела”, - написав Ар’єв.

За його словами, при цьому росіяни поставили умову свого повернення - зміну регламенту ПАРЄ.

“Не Москва, з їхньої точки зору, має змінити політику і відповідати стандартам Ради Європи, а Рада Європи повинна змінитися під них! Чистий цинізм! Але серед європейців є симпатики такого збоченого підходу. І хоча ще рік РФ не буде в ПАРЄ, русскій дух тут буде представлений і нам доведеться поборотися. Результат буде позитивний, якщо до кінця року, у зв’язку з наближенням виборів-2019, наша делегація не розсвариться через внутрішньополітичні суперечки”, - написав Ар’єв.

Нагадаємо, що у Страсбурзі сьогодні відкривається сесія ПАРЄ, де обговорять українське питання.