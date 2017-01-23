Розмінування Донбасу може тривати десятки років, - Муженко

Розмінування окупованих нині територій Донбасу після їх звільнення може тривати десятки років, тож Збройні Сили України мають бути готовими до такої роботи.

На цьому під час наради з керівним складом Збройних Сил України наголосив начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗСУ генерал армії Віктор Муженко, передає прес-служба Мінборони.

"Розмінування Донбасу може забрати не один десяток років. Ми маємо враховувати цей факт і приділити увагу підготовці потрібної кількості військових інженерів. Ця військова спеціальність користуватиметься підвищеним попитом", — сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Він наголосив на тому, що всі навчальні центри інженерних військ мають завершити комплектування та оснащення відповідно до власних штатних структур для якісної підготовки необхідної Збройним Силам України кількості фахівців різноманітних інженерних військових спеціальностей.

Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив, що Донецька область опинилася під загрозою забруднення відходами фенольного заводу, сховище якого розташоване у селищі Новгородському у безпосередній близькості до лінії розмежування.