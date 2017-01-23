РПЦ хоче привласнити музей "Херсонес Таврійський"

Кримська та Симферопольська єпархія Російської православної церкви намагається привласнити 24 об'єкти музею-заповідника "Херсонес Таврійський"

Про підготовку відповідних документів заявив представник РПЦ Сергій Халюта, передає ВВС.

Церковники вважають усі будівлі на території заповідника будівлями колишнього Князь-Володимирського чоловічого монастирю.

Водночас колабораційна адміністрація музею нагадує, що Херсонес Таврійський включений до реєстру об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

При цьому в ЮНЕСКО не визнають прав російської влади на заповідник, оскільки ООН вважає Крим незаконно анексованою територією України.

Раніше, в листопаді 2016 року, представники РПЦ вже відправляли заявку до Росмайна з вимогою про передачу музею, але її було відхилено через "некомплектність документів".