Шухевич пропонує встановити кримінальну відповідальність за заперечення факту Голодомору

Народний депутат Юрій Шухевич пропонує Верховній Раді встановити кримінальну відповідальність за заперечення факту Голодомору в Україні, передає УНІАН.

Законопроектом передбачено доповнити Кримінальний кодекс України статтею 448, якою пропонуюється визначити, що публічне заперечення факту правомірності боротьби за незалежність України у XX столітті, що встановлений Законом «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», факту Голодомору 1932-1933 років в Україні, що встановлений Законом «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», а також виготовлення та розповсюдження матеріалів із таким запереченням, караються штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, караються штрафом до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п’яти років.

У пояснювальній записці йдеться, що більшовицький тоталітарний режим, придушуючи протести українського населення проти колективізаційних соціальних експериментів, застосовував нелюдські репресивні заходи – виморював голодом цілі області України.

При цьому зазначається, що такі дії більшовицької влади підпадають під кваліфікацію статті II Міжнародної конвенції ООН 1948 року, яка встановлює, що «…геноцидом вважається таке діяння, яке вчиняється з наміром знищення повністю або частково якої-небудь національної етнічної, расової чи релігійної групи як такої, а саме навмисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, що розраховані на повне чи часткове фізичне її знищення».

Подібна практика кримінального та адміністративного переслідування зневажливого ставлення і заперечення факту геноциду встановлена у Німеччині, Австрії, Бельгії, Греції, Люксембурзі, Польщі, Угорщині, Ізраїлі, Італії, Португалії, Франції, Чехії, Швейцарії та інших державах, де заперечення факту нацистського знищення євреїв (голокост) є деліктом, також деліктом є заперечення нищення греків і вірменів та інших народів, що переслідується у кримінальному порядку, наголошується у пояснювальній записці.