Суд продовжив розгляд справи Кернеса після 3 місяців перерви

Київський районний суд Полтави продовжив засідання у справі мера Харкова Геннадія Кернеса, передає УНН.

Розгляд справи продовжився після перерви у три місяці.

Востаннє Геннадій Кернес був на суді у Полтаві 24 жовтня. Після цього, у зв'язку з проведенням очільнику Харкова операцій, Кернес не міг бути присутнім на суді та перебував на реабілітації.

На суді присутній сам Кернес та його тілоохоронці Бліннік та Сміцький, які також проходять обвинувачуваними у цій справі. Присутній у залі потерпілий Ряполов та його адвокат Зелькіна. Потерпілий Кутянін передав заяву до суду з приводу неможливості бути присутнім на сьогоднішньому засіданні.

Суддя Антонов розпочав судове засідання об 11:15. Допит свідків продовжився.