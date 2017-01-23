Трамп підписав указ про вихід США з торгівельної угоди про TPP

Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо виходу США з торгівельної угоди про Транстихоокеанське партнерство (TPP).

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на BBC.

Торгівельна угода, яка була опорою колишнього президента США Барака Обами в Азії, була підписана минулого року 12 країнами і охоплює 40% світової економіки.

Указ Трампа, підписання якого було заплановане на понеділок, є одним із серії директив, які покладуть початок зміні форми торгової політики США.

Трамп обіцяв вийти з TPP під час його президентської кампанії.

Він критикував цю торгівельну угоду, називаючи її "потенційною катастрофою для нашої країни".

Нагадаємо, Трамп анонсував швидкий початок нових переговорів щодо угоди про вільну торгівлю з Канадою і Мексикою Nafta.