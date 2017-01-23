У 2016 році Польща видала українцям 1,3 млн запрошень на роботу

Упродовж 2016 року запрошення на тимчасову роботу в Польщі отримали 1,3 млн українців.

Про це повідомили в польському міністерстві в справах сім'ї, праці та соцполітики, передає ВВС.

При цьому кількість дозволів на постійну працю для громадян України у 2016 році склала понад 125 тис. Це в 2,5 рази більше ніж у 2015 році, коли такі дозволи отримали 50 тис. українців.

Запрошення на тимчасову роботу в 2015 році отримали 762 тис. українських громадян.

У польському міністерстві також зауважили, що кількість працівників, які реально приїхали на роботу до Польщі 2016 року, відрізнятиметься від кількості виданих запрошень. Так, багато працівників могли отримати більше одного запрошення, а деякі претенденти на роботу могли не отримати польську візу або не заїхали до країни.

З іншого боку, статистика не враховує громадян України, що не мають отримувати дозволів і вільно працюють у Польщі. Це ті, хто постійно проживає у Польщі, власники карти поляка, студенти та випускники польських навчальних закладів з денної форми навчання.

Нагадаємо, Польща заохочуватиме приїзд іноземців, які шукають роботу.