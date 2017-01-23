У 2017 році уряд змінює модель розвитку економіки, - Кубів

У 2017 році уряд змінює модель розвитку економіки і закладає в її основу зростання інвестиційного попиту і збільшення обсягів експорту.

Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів в ході урядового семінару, пише УНІАН.

За його словами, якщо попередня модель базувалася на розширення споживчого попиту, то тепер основними факторами зростання стануть експорт та інвестиційний та інноваційний попит.

"Зараз ми обговорюємо проект інноваційного розвитку промисловості України, стратегічно ми її бачимо до 2025 року", - сказав Кубів.

Ключовими пріоритетами такого розвитку, підкреслив урядовець, повинні стати зростання продуктивності праці в переробці, зростання зайнятості в переробці до 2,3 мільйона людей з 1,3 мільйона осіб, збільшення частки промислових товарів у структурі експорту до 75-80%, зменшення енергоємності виробництва до 1,5% з 7%, а також вихід на нові ринки, в тому числі країн Азії і Африки.

"Мета – збільшення ВВП на душу населення з 2 тисяч доларів до 5 тисяч доларів. Три головних завдання – прискорення впровадження технологій, посилення конкурентоспроможності національного товаровиробника, формування потужних вертикально інтегрованих структур на базі національних виробників", – сказав Кубів.

Раніше Кубів повідомив, що обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2016 році склав $3,8 млрд.