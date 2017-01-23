У Львові відкриють експериментальний театр на Підзамче

На львівському заводі створили експериментальний театр «Гершром». Про це повідомив прес-центр театру. Прем’єра першої вистави «Чужинець на чужині» відбудеться 26 і 27 січня о 20:30 на закритій частині ще працюючого заводу. «Гершом» - це театрально-перформативний проект акторів, що базується у Львові. Ініціатором проекту виступив американський режисер з українським корінням Сез Баумрін. У Львові він працює з молодими акторами, які об’єднались у театральну трупу «Гершом». Новоспечений театр поєднує різні види мистецтва: від танцю до музики, від поезії до пластики. У своїй роботі режисер спільно з акторами використовують свідому імпровізацію, натомість відмовляються від канонів класичної театральної гри.

Режисер перформансу Сез Баумрін поставив понад 60 опер вистав і комерційного театру, експериментальних робіт. «Ми запрошуємо вас у подорож часом і простором, де немає ніяких рамок, але є ризик. Це провокація і естетика, яка ніколи не повторюється, і змушує відчинити двері всередину себе», – зазначають організатори вистави.

Анна ГОЛІШЕВСЬКА